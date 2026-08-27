Бородин: Концерт Канье Уэста состоится на «Газпром Арене»

По его словам, выступление пройдет, как и планировалось, в «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Активист указал, что это стало сюрпризом для него и всего ФПБК, которые выступали за отмену шоу. «Это просто удар в спину нашему обществу. Американский рэпер за наши с вами деньги будет радовать публику, навязывать нам западные ценности, которые никому не интересны от слова совсем», — отметил Бородин.

Ранее он заявил, что отмена рэпера Канье Уэста в России — это победа всего общества, которое не стерпело плевок в лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

