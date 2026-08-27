СМИ: Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана задержан по подозрению в её убийстве

По предварительным данным, в момент расправы он находился вместе с приятелем. Анна Каменева и Гаджи Махачев официально брак не регистрировали, при этом у пары два мальчика и две девочки. Одна из дочерей была вместе с отцом в машине во время смертельной аварии на Кутузовском проспекте в 2013 году. Девочка выжила, но получила инвалидность.

Знакомые описывали Анну как закрытого человека. Она почти ни с кем не общалась и практически не заводила друзей. После смерти Махачева женщина конфликтовала с его первой женой из-за имущества и бизнеса. Анна утверждала, что та хотела забрать их общих сыновей и воспитывать их в дагестанских традициях.

Спор шёл и за множество активов, среди которых семнадцать участков общей площадью 113 тыс. м², шесть домов общей площадью 2,3 тыс. м², четыре квартиры, нежилые помещения, привилегированные акции и дивиденды, а также доли в компаниях.

На месте преступления следователи нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

