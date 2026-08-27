Трамп: Аятолла Моджтаба Хаменеи выжил
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил после атаки со стороны США, заявил радиоведущему Гленну Беку американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, Хаменеи получил тяжелое ранение. У него серьезно повреждена левая часть тела, включая руку и ногу.
«Он был очень серьезно ранен, но я не думаю, что он мертв. И если он мертв, то они устраивают довольно хорошее представление, потому что они все время говорят о том, чтобы пойти и переговорить с ним, получить окончательное благословение по вопросам», — отметил Трамп.
Ранее в Иране показали первое за пять месяцев видео с верховным лидером страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: Аятолла Моджтаба Хаменеи выжил
- В Госдуме заявили, что РФ может прекратить поставки топлива в Венгрию
- Директор ЦРУ после поездки в Москву посетил Белый дом
- Титов назвал число китайских компаний, работающих в России
- Пушилин раскрыл тип ракет, которыми ВСУ ударили по центру Донецка
- УФАС нашло признаки завышения цен на АЗС сети «Трасса»
- В Литве заявили о возможных превентивных ударах по Калининграду
- Запашный: Российский цирк сохранил всех зарубежных партнеров
- MSC приостановила работу в Новороссийске после атаки БПЛА
- В Госдуме оценили последствия удаления российских приложений из App Store