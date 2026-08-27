Трамп: Аятолла Моджтаба Хаменеи выжил

По его словам, Хаменеи получил тяжелое ранение. У него серьезно повреждена левая часть тела, включая руку и ногу.

«Он был очень серьезно ранен, но я не думаю, что он мертв. И если он мертв, то они устраивают довольно хорошее представление, потому что они все время говорят о том, чтобы пойти и переговорить с ним, получить окончательное благословение по вопросам», — отметил Трамп.

Ранее в Иране показали первое за пять месяцев видео с верховным лидером страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

