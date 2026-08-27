Петербуржец вернул 176 тысяч рублей за VIP-ложу на концерт Канье Уэста

По словам Степана, он составил официальное обращение к организаторам, указав, что был введен в заблуждение условиями продажи. По словам мужчины, на сайте была размещена информация о VIP-ложе на 12 мест, а стоимость указана за один билет. Это создало ложное впечатление, что один билет дает право на проход всех 12 человек.

Петербуржец указал, что не стал обвинять организаторов в обмане, а изложил свою позицию в официальной форме. Спустя четыре дня ему пришел ответ, и в тот же день средства были возвращены. Общая сумма составила 176 тыс. рублей.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что концерт Канье Уэста состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

