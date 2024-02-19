«Рисков нет!»: Вирусолог поддержал отмену сертификации импортных вакцин для животных

Дополнительная сертификация импортных вакцин и лекарств для животных после их официальной регистрации на рынке не нужна, рассказал НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.

В России предлагают ввести мораторий на прохождение производителями сертификации импортных вакцин и лекарств для животных из-за дефицита в стране этих препаратов. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, пишут «Известия».