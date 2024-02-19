«Рисков нет!»: Вирусолог поддержал отмену сертификации импортных вакцин для животных
Денис Колбасов заявил НСН, что такая практика существует в других странах мира.
Дополнительная сертификация импортных вакцин и лекарств для животных после их официальной регистрации на рынке не нужна, рассказал НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.
В России предлагают ввести мораторий на прохождение производителями сертификации импортных вакцин и лекарств для животных из-за дефицита в стране этих препаратов. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, пишут «Известия».
«Это вакцины, которые применяются в других странах мира, никаких проблем с этими вакцинами не возникает. Животные у нас те же самые. Поэтому я думаю, что никаких рисков тут нет. Сертификация и регистрация – это два разных процесса. Если вакцина разрешена к применению в России, она уже имеет подтверждение безопасности и эффективности. Надо ли сертифицировать каждую серию, как это сейчас требуется, это большой вопрос. Это большие издержки, которые не несут никакой пользы. Регистрацию никто не отменяет. Для граждан в этом нет никакой опасности», - объяснил он.
Необходимо провести полноценные клинические, токсикологические и биологические испытания отечественных ветеринарных лекарств, прежде чем запрещать импорт зарубежных препаратов. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В форму российских школьников предложили ввести аналог пионерского галстука
- Россия стала главным импортером грузинской минеральной воды
- США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
- СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%
- Россия вернула на Украину самую большую группу детей
- Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP
- Российский посол уличил США в плохом знании истории
- СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха
- Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников
- ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru