«Рисков нет!»: Вирусолог поддержал отмену сертификации импортных вакцин для животных

Денис Колбасов заявил НСН, что такая практика существует в других странах мира. 

Дополнительная сертификация импортных вакцин и лекарств для животных после их официальной регистрации на рынке не нужна, рассказал НСН директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.

В России предлагают ввести мораторий на прохождение производителями сертификации импортных вакцин и лекарств для животных из-за дефицита в стране этих препаратов. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму, пишут «Известия».

В Госдуме исключили дефицит вакцин для животных из-за требований Россельхознадзора

«Это вакцины, которые применяются в других странах мира, никаких проблем с этими вакцинами не возникает. Животные у нас те же самые. Поэтому я думаю, что никаких рисков тут нет. Сертификация и регистрация – это два разных процесса. Если вакцина разрешена к применению в России, она уже имеет подтверждение безопасности и эффективности. Надо ли сертифицировать каждую серию, как это сейчас требуется, это большой вопрос. Это большие издержки, которые не несут никакой пользы. Регистрацию никто не отменяет. Для граждан в этом нет никакой опасности», - объяснил он.

Необходимо провести полноценные клинические, токсикологические и биологические испытания отечественных ветеринарных лекарств, прежде чем запрещать импорт зарубежных препаратов. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

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ФОТО: РИА Новости
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