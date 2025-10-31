Основатель «Like Центра» Шабутдинов получил семь лет колонии за мошенничество
31 октября 202514:18
Пресненский суд Москвы признал основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве. Об этом сообщает RT.
Сторона обвинения запрашивал для инфокоуча восемь лет заключения. Суд назначил Шабутдинову семь лет лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, блогеру был назначен штраф в размере пяти млн рублей.
Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он возместил ущерб 64 потерпевшим.
