Основатель «Like Центра» Шабутдинов получил семь лет колонии за мошенничество

Сторона обвинения запрашивал для инфокоуча восемь лет заключения. Суд назначил Шабутдинову семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, блогеру был назначен штраф в размере пяти млн рублей.

Ранее Шабутдинову было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он возместил ущерб 64 потерпевшим.