«Поет от души»: В Госдуме допустили включение песен SHAMAN в школьную программу

Вместе с тем Колунов хорошо отозвался об авторе патриотических песен Ярославе Дронове (SHAMAN) и не стал исключать возможность добавления его композиций в школьный репертуар.

«Этот исполнитель (SHAMAN - прим. НСН), безусловно, как и многие другие, поет о нашей стране, поет от души и любя. Его творчество уже нашло отклик в сердцах миллионов людей, среди которых немало детей и подростков», - сказал депутат НСН﻿.

Ранее сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил в интервью «Радиоточке НСН», что готов выступить вместе с SHAMAN на общественно-политическом мероприятии, поскольку у них схожие взгляды.

