«Поет от души»: В Госдуме допустили включение песен SHAMAN в школьную программу
Ничего не нужно убирать из репертуара школьников на уроках музыки, нужно добавлять современные патриотические песни, заявил НСН депутат Госдумы Сергей Колунов.
Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением добавить больше патриотических песен в школьный предмет «Музыка». В беседе с НСН он не стал уточнять, песни каких именно современных авторов стоит добавить в репертуар школьных уроков музыки, однако он не отрицает возможность включения туда композиций певца SHAMAN (Ярослав Дронов).
«Мы говорим, прежде всего, о современных музыкальных композициях, имеющих патриотическую направленность. Сейчас в учебной программе таких песен нет, хотя многие из них написаны после начала спецоперации, наполнены чувствами любви и уважения к России и россиянам. Конечно дети, школьники, такое творчество должны изучать. Это я и предложил министру. Что касается конкретных авторов и исполнителей, то этот список я предложил разработать министерству с опорой на мнение общественности, экспертов и представителей отрасли. Подчеркиваю, убирать ничего не нужно, нужно добавлять современное.
Вместе с тем Колунов хорошо отозвался об авторе патриотических песен Ярославе Дронове (SHAMAN) и не стал исключать возможность добавления его композиций в школьный репертуар.
«Этот исполнитель (SHAMAN - прим. НСН), безусловно, как и многие другие, поет о нашей стране, поет от души и любя. Его творчество уже нашло отклик в сердцах миллионов людей, среди которых немало детей и подростков», - сказал депутат НСН.
Ранее сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил в интервью «Радиоточке НСН», что готов выступить вместе с SHAMAN на общественно-политическом мероприятии, поскольку у них схожие взгляды.
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