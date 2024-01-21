Клип SHAMAN на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube
21 января 202420:58
Клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню «Живой» спустя несколько дней после релиза вошел в мировой чарт YouTube, сообщила пресс-служба музыканта.
Ролик находится на 35-й строчке в топ-100 самых популярных клипов.
Релиз клипа состоялся в четверг. Ролик набрал свыше двух миллионов просмотров на YouTube.
Ранее Министерство культуры Украины внесло SHAMAN в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, отмечает «Радиоточка НСН».
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- Клип SHAMAN на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru