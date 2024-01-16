«Зависит от контекста»: Вадим Самойлов согласился выступить с SHAMAN

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил о нежелании многих российских звезд участвовать в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать певца Ярослава Дронова, который многим известен под псевдонимом SHAMAN. Самойлов назвал Дронова позитивным явлением в музыке и добавил, что не отказался бы от того, чтобы выступить с ним на общественно-политическом мероприятии.

«Мне приходилось участвовать в различных гала-концертах с очень разным набором исполнителей. SHAMAN у меня антипатии не вызывает. Да, это не мой жанр и не мой стиль, но это событие в поп-музыке, оно скорее позитивное. Если не хочет с ним выходить на одну сцену по патриотическим мотивам, это одна история. Наверное, могут быть и другие мотивы. Например, мэтры могут не захотеть выступать с Дроновым на одной сцене из-за его молодости. Что же касается моего совместно с ним выступления, здесь все зависит от контекста. Одно дело — музыкальное шоу, совсем другое — общественно-политические мероприятия. Поскольку я занимаю конкретную позицию, для меня это не проблема. Правда, у меня крайне мало дуэтов, и обычно они либо с очень близкими, либо с очень неожиданными исполнителями, да и я сам обычно не напрашиваюсь», — сказал Самойлов.

Собеседник НСН допустил, что SHAMAN сам может исполнить любую песню «Агата Кристи».

«Это его воля должна быть. Если хочет петь, пускай поет. Наши песни много кто исполняет, они звучат в сериалах, порой в экстравагантной манере», — подытожил он.

Ранее Самойлов опроверг запрет хитов «Агаты Кристи» из-за пропаганды наркотиков.

