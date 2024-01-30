В челябинском вузе преподаватель разобрал песню SHAMAN со студентами

Преподаватель провел разбор хита певца SHAMAN (Ярослав Дронов) со студентами во время лекции в челябинском Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Нейросеть исполнила песни SHAMAN и «Ласкового мая» голосом Шевчука

Разбор прошел на практическом занятии курса «Основы российской государственности». В вузе отметили, что выбрали SHAMAN потому, что в его творчестве много образов, формирующих российскую идентичность.

По словам преподавателя, песню «Я русский» выбрали в качестве примера. При этом многие студенты хотели проанализировать произведения классической русской литературы.

SHAMAN 18 января выпустил клип на песню «Живой». Спустя несколько дней ролик вошел в мировой чарт YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:вузыЧелябинскSHAMAN

Горячие новости

Все новости

партнеры