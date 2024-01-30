В челябинском вузе преподаватель разобрал песню SHAMAN со студентами
Преподаватель провел разбор хита певца SHAMAN (Ярослав Дронов) со студентами во время лекции в челябинском Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Разбор прошел на практическом занятии курса «Основы российской государственности». В вузе отметили, что выбрали SHAMAN потому, что в его творчестве много образов, формирующих российскую идентичность.
По словам преподавателя, песню «Я русский» выбрали в качестве примера. При этом многие студенты хотели проанализировать произведения классической русской литературы.
SHAMAN 18 января выпустил клип на песню «Живой». Спустя несколько дней ролик вошел в мировой чарт YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».
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