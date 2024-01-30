В челябинском вузе преподаватель разобрал песню SHAMAN со студентами

Разбор прошел на практическом занятии курса «Основы российской государственности». В вузе отметили, что выбрали SHAMAN потому, что в его творчестве много образов, формирующих российскую идентичность.

По словам преподавателя, песню «Я русский» выбрали в качестве примера. При этом многие студенты хотели проанализировать произведения классической русской литературы.

SHAMAN 18 января выпустил клип на песню «Живой». Спустя несколько дней ролик вошел в мировой чарт YouTube, напоминает «Радиоточка НСН».

