В Госдуме приговор Шамсутдинову назвали заменой смертной казни

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН высказал мнение, что у солдата были возможности не доводить конфликт в воинской части до убийства сослуживцев.



Военный суд в Чите приговорил к 24,5 года колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова за убийство восьми человек в войсковой части в Забайкалье. Ранее прокурор просил для него 25 лет заключения.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН высказал мнение, что такой приговор суд вынес Шамсутдинову вместо смертной казни.

«Это большая трагедия как для семей погибших, так и для самого Шамсутдинова и его семьи. Да, это очень суровое наказание. Но в Российской Федерации введен мораторий на смертную казнь. Исходя из этого, я думаю, что срок именно такой, потому что введен мораторий на смертную казнь», - сказал Шерин.

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По его мнению, у Шамсутдинова были возможности не доводить дело до преступления.

«Оправдать каким-то образом убийство восьми человек очень сложно. Если в отношении военнослужащего, в отношении любого человека, в принципе, допускаются притеснения, терзания, истязания, унижения, то есть огромное количество способов эту информацию довести до общественности, до военного прокурора, до Комитета солдатских матерей. Огромное количество возможностей», - отметил парламентарий.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что приговор Шамсутдинову должен быть показательным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияПриговор
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