В Госдуме приговор Шамсутдинову назвали заменой смертной казни

Военный суд в Чите приговорил к 24,5 года колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова за убийство восьми человек в войсковой части в Забайкалье. Ранее прокурор просил для него 25 лет заключения.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН высказал мнение, что такой приговор суд вынес Шамсутдинову вместо смертной казни.

«Это большая трагедия как для семей погибших, так и для самого Шамсутдинова и его семьи. Да, это очень суровое наказание. Но в Российской Федерации введен мораторий на смертную казнь. Исходя из этого, я думаю, что срок именно такой, потому что введен мораторий на смертную казнь», - сказал Шерин.