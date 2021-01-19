«Дедовщина на спаде». В Госдуме призвали показательно наказать Шамсутдинова
Зампред комитета по обороне Госдумы в эфире НСН объяснил, почему приговор рядовому Шамсутдинову должен быть показательным.
Обвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил в воинской части Забайкальского края восемь человек в 2019 году. Приговор должен быть оглашен 21 января.
Как сообщает агентство ТАСС, обвинение также поддержало гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших, их общая сумма составляет 28 млн рублей.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что приговор Шамсутдинову должен быть показательным.
«Решение может вынести только суд. Многие погибли, мера виновности каждого уже определена, и рамках судебного рассмотрения будет вынесен приговор. Но думаю, наказание Шамсутдинову должно быть показательным», - сказал Швыткин.
Что касается ситуации в армии, то, по его мнению, там произошел «большой спад дедовщины благодаря командованию воинских частей и Минобороны».
«Конечно, за каждым военнослужащим очень тяжело уследить, но если командир части, командное звено не валяет дурака, а действительно работает с личным составом, то в таком подразделении твердый уставной порядок. Если же командир случайный, относится спустя рукава, то происходят чрезвычайные происшествия. Безусловно, большую роль играет профилактическая работа, воспитательная работа с самим военнослужащим, поддержание тесного контакта с теми коллективами, где он учился, работал, с семьей. Чтобы знать индивидуальные особенности и учитывать их. Постоянный контроль над личным составом, строгое выполнение распорядка дня», - перечислил парламентарий.
Со стороны министерства обороны и командования воинских частей, на его взгляд, проводится работа на должном уровне.
«Говорить, что все прекрасно, я бы не стал, раз такое происшествие имело место. Но неотвратимость наказания, гласность, публичное рассмотрение подобного рода дел должны сыграть положительную роль в поддержании твердого уставного порядка в воинских частях», - добавил собеседник НСН.
Он также предостерег военнослужащих, испытывающих проявления дедовщины, от «крайних мер».
«Если человек испытывает на себе дедовщину, не нужно прибегать к каким-то крайним мерам. Самое главное – доложить по команде, напрямую командиру части или офицеру по работе с личным составом, которые незамедлительно примут соответствующие меры», - заключил депутат.
Трагедия произошла в войсковой части в Забайкальском крае в октябре 2019 года. При смене караула Шамсутдинов выстрелил по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, убив восемь человек, ещё два человека получили ранения различной степени тяжести.
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