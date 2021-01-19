«Дедовщина на спаде». В Госдуме призвали показательно наказать Шамсутдинова

Обвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил в воинской части Забайкальского края восемь человек в 2019 году. Приговор должен быть оглашен 21 января.

Как сообщает агентство ТАСС, обвинение также поддержало гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших, их общая сумма составляет 28 млн рублей.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что приговор Шамсутдинову должен быть показательным.

«Решение может вынести только суд. Многие погибли, мера виновности каждого уже определена, и рамках судебного рассмотрения будет вынесен приговор. Но думаю, наказание Шамсутдинову должно быть показательным», - сказал Швыткин.

Что касается ситуации в армии, то, по его мнению, там произошел «большой спад дедовщины благодаря командованию воинских частей и Минобороны».