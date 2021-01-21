Адвокат Шамсутдинова назвал приговор «необоснованно суровым»
Адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, приговоренного к 24,5 годам колонии строго режима, считает приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.
Об этом Руслан Нагиев сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам юриста, суд дал Шамсутдинову практически столько же, сколько запрашивало обвинение. Ранее прокуратура попросила 25 колонии строгого режима для стрелка.
«Мы считаем это слишком сурово. Тем более, что в действиях нескольких потерпевших материалами дела были установлены противоправные действия. Это безусловное основание для смягчения приговора», - сказал Нагиев, добавив, что в деле есть и другие смягчающее обстоятельства.
Адвокат также добавил, что по решению суда Шамсутдинов долен будет выплатить потерпевшим материальные компенсации. По его словам, это не полные суммы от того, что требовали семьи убитых и раненых сослуживцев, передает RT.
Между тем, адвокат Равиль Тугушев заявил в беседе с телеканалом «360», что в решении суда есть положительный момент: его подзащитный избежал пожизненного срока.
Рамиль Шамсутдинов во время стрельбы убил восемь сослуживцев, двоих ранил, передает Ura.ru.
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