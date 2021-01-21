Адвокат Шамсутдинова назвал приговор «необоснованно суровым»

Адвокат также добавил, что по решению суда Шамсутдинов долен будет выплатить потерпевшим материальные компенсации. По его словам, это не полные суммы от того, что требовали семьи убитых и раненых сослуживцев, передает RT.

Между тем, адвокат Равиль Тугушев заявил в беседе с телеканалом «360», что в решении суда есть положительный момент: его подзащитный избежал пожизненного срока.

Рамиль Шамсутдинов во время стрельбы убил восемь сослуживцев, двоих ранил, передает Ura.ru.

