В Госдуме предложили признать иноагентами выступающих против России артистов

Иностранными агентам следует признавать артистов и других представителей творческих профессий, которые негативно высказываются о России, президенте, гражданах, имеют двойное гражданство и живут за границей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

В России отменили все концерты группы «Машина времени»

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием - а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах - они должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов - НСН)», — заявила парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ямпольская высказала мнение, что таким представителям творческой среды нужно запретить выступать на территории России, пишет Ura.ru. Депутат подчеркнула, что речь идет о тех, кто «злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью» о государстве и народе, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Ямпольская раскритиковала книжные магазины, которые продолжают продавать книги авторов, выступающих против российской спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураИноагентыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры