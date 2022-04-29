В Госдуме предложили признать иноагентами выступающих против России артистов
Иностранными агентам следует признавать артистов и других представителей творческих профессий, которые негативно высказываются о России, президенте, гражданах, имеют двойное гражданство и живут за границей. Об этом заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием - а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах - они должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов - НСН)», — заявила парламентарий в беседе с РИА Новости.
Ямпольская высказала мнение, что таким представителям творческой среды нужно запретить выступать на территории России, пишет Ura.ru. Депутат подчеркнула, что речь идет о тех, кто «злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью» о государстве и народе, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Ямпольская раскритиковала книжные магазины, которые продолжают продавать книги авторов, выступающих против российской спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 681 / сут.
Умерли
376 тыс.+166 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 063 / сут.
- Пушков высмеял мнимый отказ Польши от российского газа
- В Госдуме предложили признать иноагентами выступающих против России артистов
- Восемь тысяч британских военных направят на учения НАТО по противостоянию России
- СМИ: На Украине погиб завербованный ЧВК американец
- Белый дом заявил, что у Байдена заканчиваются деньги на помощь Украине
- Россиянам грозит дефицит колбас из-за нехватки оболочек для продукции
- СМИ: представители туриндустрии просят увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ
- Рогозин сообщил, от чего будет зависеть решение о сроках эксплуатации МКС
- Каждый шестой россиян планирует турпоездку на майские праздники
- Госдума предложила запретить ввоз рекомендованных ВОЗ лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru