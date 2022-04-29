В Госдуме предложили признать иноагентами выступающих против России артистов

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием - а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах - они должны быть отнесены к реестру лиц (иноагентов - НСН)», — заявила парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ямпольская высказала мнение, что таким представителям творческой среды нужно запретить выступать на территории России, пишет Ura.ru. Депутат подчеркнула, что речь идет о тех, кто «злостно, годами, отзывается негативно, с ненавистью» о государстве и народе, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Ямпольская раскритиковала книжные магазины, которые продолжают продавать книги авторов, выступающих против российской спецоперации на Украине.

