В Госдуме предложили принимать в класс не более одного ребенка-мигранта

В России следует на законодательном уровне запретить принимать в один школьный класс более одного ребёнка-мигранта. Как пишет РИА Новости, соответствующее обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову направили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова.

Авторы инициативы указали, что в настоящее время более чем в 500 российских школах число учеников-мигрантов превышает 10%. По их мнению, это усложняет процесс адаптации и эффективность обучения, как для школьников-иностранцев, так и для российских детей.

Парламентарии подчеркнули, что предлагаемое ограничение позволит равномерно распределить учеников-мигрантов по классам. В результате иностранные дети быстрее овладеют русским языком, а российским детям не будет мешать учиться языковой барьер у одноклассников.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что мигрантам следует оставлять дома своих безграмотных детей.

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
