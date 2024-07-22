В Госдуме предложили взыскивать через нотариусов долги по ЖКХ

В документе отмечается, что проблема неплатежей за коммунальные и жилищные услуги всегда была болезненной для предприятий ЖКХ. Согласно данным, в настоящее время их заинтересованность в своевременном поступлении платежей особенно актуальна из-за изменения системы финансирования.

По словам Владимира Кошелева, долги россиян за коммуналку по итогам прошлого года составили 1,68 трлн рублей, а по состоянию на 1 апреля текущего года объем задолженности увеличился до 1,77 трлн рублей. Он отметил, что одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса.

Так, на нотариуса возлагается обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования.

Ранее вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в разговоре с НСН отметил, что инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры водоснабжения приведут к значительному повышению тарифов для граждан, передает «Радиоточка НСН».

