«Ущербное решение»: Новые инвестпрограммы в ЖКХ грозят повышением тарифов
Евгений Шлеменков заявил НСН, что треть систем водоснабжения необходимо менять, но не за счет граждан.
Инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры водоснабжения приведут к значительному повышению тарифов для граждан, заявил НСН вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры и согласовывать их с региональными властями, пишут «Известия». В пояснительной записке указано со ссылкой на Минстрой, что в замене нуждаются 43,4% сетей водоснабжения, при этом фактическая доля замены составляет всего 1,1%.
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«Конечно, нужно расширять и совершенствовать систему водоснабжения и водоотведения, потому что мы до сих пор на треть пользуемся теми системами, которые были 30 лет назад возведены. В большей степени это касается тех случаев, когда эти системы попали в частные руки. Там никаких особых работ не проводится, потери от проблем с сетями очень большие, а все потери оплачиваем мы с вами. Вся беда заключается в том, что работа ведется не так системно и за счет граждан – повышение тарифов. А инвестиционные программы – это, прежде всего, повышение тарифов. Поднять тарифы могут существенно, не просто на процент инфляции. Выбранное решение мне кажется ущербным», - отметил он.
Шлеменков предложил сделать выбор в пользу целевых программ, чтобы не ударить по карманам пенсионеров и многодетных семей.
«Все это должно делаться в государственных руках специальными целевыми программами. Да, мы их тоже оплачиваем из налогов, но это все-таки не тарифы, которые оплачиваются из карманов дедушек и бабушек. Мы все время перекладываем все заботы на плечи граждан. Мы каждый раз повышаем тарифы. Давайте возьмемся и сделаем это централизованно. Это не ударит по малообеспеченным группам. В основном от повышения тарифов страдают пенсионеры и многодетные семьи», - добавил собеседник НСН.
Вместо ужесточения штрафов нужно предоставить ресурсоснабжающим организациям (РСО) инфраструктуру для нормальной поставки коммунальных ресурсов, заявил ранее исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Сергей Сохранов «Радиоточке НСН».
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