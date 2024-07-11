Эксперт по ЖКХ Бондарь заявил, что счетчики помогут сэкономить на ЖКУ

Установка и использование счетчиков в летний сезон позволят реально сэкономить на коммунальных платежах. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт указал, что летом разница между нормативом и реальным расходом становится особенно заметной. Например, если кто-то уезжает на дачу на весь сезон, оплата по счетчикам будет зависеть от фактического потребления, в то время как по нормативу пришлось бы платить за постоянное проживание.