В Госдуме предложили выделить деньги на борьбу с борщевиком
Депутат Госдумы Георгий Арапов направил в Минприроды предложение разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мы предлагаем признать борщевик карантинным видом. Создать федеральную карту распространения. 3. Разработать федеральную программу борьбы с борщевиком», - перечислил Арапов.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков у себя в Telegram-канале рассказал, что вместе с учеными уже разработана региональная карта, где указаны проблемные места. Он также предлагает перенять опыт Подмосковья в борьбе с борщевиком. В остальных регионах, по его словам, только штрафуют собственников земли на которой растет опасный сорняк.
«Дачников штрафуют за то, что на их участках растет борщевик. С 2018 года власти Подмосковья платят физическим и юридическим лицам за уничтожение борщевика – от 18 тысяч рублей за гектар. В остальных регионах только штрафуют. Мы предлагаем перенять опыт Московской области и выделять деньги тем, кто борется с опасным сорняком», - отметил Даванков.
Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы за ромашки и одуванчики на дачных участках. Наличие сорняков на дачном участке может стать причиной для штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
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