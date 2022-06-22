Россиянам грозят штрафы за ромашки и одуванчики на дачных участках

Наличие сорняков на дачном участке может стать причиной для штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Егора Редина.

Эксперт порекомендовал машину для дачников

По его словам, данная мера предписана частью четыре статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. «Если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, вам могут выписать штраф за нецелевое использование участка, но только в том случае, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, а площадь покрытия сорняками составляет более 20-25 процентов от общей площади участка», - заявил эксперт.

По его словам, если участок в собственности под ИЖС, то штрафные санкции применяться не могут. При этом независимо от категории участка, за распространение борщевика в любом случае положен штраф.

Напомним, борщевик умеет агрессивно захватывать территорию, и чрезвычайно живуч. 30 минут пребывания на солнце после соприкосновения с соком этого растения достаточно, чтобы получить ожоги 2-3 степени.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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