Ученые предупредили о чрезвычайно ядовитом растении в Московской области
На берегах реки Пехорки в Московской области обнаружено ядовитое растение цикута, оно может представлять для человека серьезную опасность, вплоть до летального исхода. Об этом рассказала ботаник, доцент кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова Елена Суслова.
«Это одно из самых ядовитых растений в мире. Цикута появляется весной, когда туристы, байдарочники ищут что-то пожевать, сделать салатик. Вот тогда и случается пик отравлений. Отравление жуткое: сразу начинаются тошнота, рвота, судороги, а потом наступает смерть. Если человек поел цикуты, спасти его довольно трудно, даже если пациента успели привезти в больницу», - предупредила она в эфире «Радио1».
По словам ученого, цикута также опасна для животных, ста граммов этого растения достаточно, чтобы убить овцу.
Суслова отметила, что цикута произрастала в Московской области всегда.
Это растение семейства зонтичных, к которым принадлежат, например, укроп, петрушка и борщевик. Цветы у него – белого или желтоватого цвета. Оно приятно пахнет сельдереем, его легко спутать с укропом. Его отличает корневище – в разрезе есть полости, которые и содержат токсины. Растёт цикута на болотах, по берегам рек, в заболоченных ольшаниках.
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