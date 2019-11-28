В Госдуме предложили ввести в школах предмет «Моя Россия»

Яровая назвала начало изучения истории в школах с 6 класса «явным опозданием». По ее мнению, в начальных классах школ необходимо ввести предмет «Моя Россия», чтобы дети имели базовые знания о своей родине.

Соответствующее предложение чиновница озвучила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее в ноябре сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий детям иметь приоритетное право на зачисление в начальные школы, где обучаются их родные братья и сёстры.

