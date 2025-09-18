Над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА
18 сентября 202507:37
Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали 43 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в ведомстве.
Отмечается, что 23 дрона сбили в Ростовской области, 11 – в Волгоградской, пять – в Курской, один – в Белгородской. Еще три беспилотника ликвидировали над Крымом.
Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекине Белгородской области, погиб один человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Этикет, платья и Эпштейн: Чем запомнился визит Трампа к королю Карлу III
- Вышел новый роман Пелевина A Sinistra
- Умер обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Шулепов
- Над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА
- В МОК отказали в отстранении Израиля от международных соревнований
- Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто
- На российское ПО перешли более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний
- Вильфанд: Первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября
- СМИ: Россияне массово сталкиваются с просрочкой в магазинах
- Постпред РФ при ОЗХО: На Украине действует сеть химических лабораторий
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru