Над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали 43 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в ведомстве.

Отмечается, что 23 дрона сбили в Ростовской области, 11 – в Волгоградской, пять – в Курской, один – в Белгородской. Еще три беспилотника ликвидировали над Крымом.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекине Белгородской области, погиб один человек, пишет Ura.ru.

