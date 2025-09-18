В МОК отказали в отстранении Израиля от международных соревнований

Спортсмены Израиля не будут отстранены от международных соревнований, так как страна соблюдает Олимпийскую хартию. Об этом пишет портал Inside the Games со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призывал отстранить от соревнований Израиль в связи с конфликтом в секторе Газа.

Как отметили в МОК, олимпийские комитеты Израиля и Палестины признаны, имеют равные права и соответствуют Олимпийской хартии.

«Мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», - подчеркнули в объединении.

МОК в 2022 отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах после начала конфликта на Украине. Позже комитет допустил участие атлетов в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах, пишет Ura.ru.

