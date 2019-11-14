Проблема зрела давно. Братьев и сестер обязали принимать в одну школу

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий детям иметь приоритетное право на зачисление в начальные школы, где обучаются их родные братья и сёстры. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала этот шаг приведением законодательства в должный вид. По её словам, необходимость в закреплении этой нормы в законе назрела уже давно.

«Это необходимая мера. Она сейчас распространяется только на детские сады. Вообще это единственно правильное решение. Только в том случае, если родители сами хотят, чтобы другой ребёнок учился в другой школе, [должно быть иначе]. А так, если семья многодетная, чтобы отводить детей в разные школы, даже двух родителей не достаточно. Так что это просто приведение законодательства в соответствие со здравым смыслом. Плохо, что раньше это не было сделано», — отметила Волынец.