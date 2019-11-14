Проблема зрела давно. Братьев и сестер обязали принимать в одну школу
Глава Национального родительского комитета в эфире НСН поддержала принятый Госдумой законопроект, обязывающий школы принимать братьев и сестер учеников в приоритетном порядке.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий детям иметь приоритетное право на зачисление в начальные школы, где обучаются их родные братья и сёстры. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала этот шаг приведением законодательства в должный вид. По её словам, необходимость в закреплении этой нормы в законе назрела уже давно.
«Это необходимая мера. Она сейчас распространяется только на детские сады. Вообще это единственно правильное решение. Только в том случае, если родители сами хотят, чтобы другой ребёнок учился в другой школе, [должно быть иначе]. А так, если семья многодетная, чтобы отводить детей в разные школы, даже двух родителей не достаточно. Так что это просто приведение законодательства в соответствие со здравым смыслом. Плохо, что раньше это не было сделано», — отметила Волынец.
Однако известны случаи, когда ради учёбы ребёнка в элитной школе родители идут на получение фиктивной прописки. По новым нормам, братья и сёстры таких детей получат такое же право на обучение в конкретном учебном заведении, как и их родственники, притесняя тем самым права других детей. По мнению Волынец, такие случаи не являются повсеместными, поэтому в них нет угрозы равноправию.
«Проблема фиктивной прописки явно не носит системный характер в нашей стране. Если родители хотят, чтобы ребёнок учился в определённой школе, и они готовы ради этого зарегистрировать его, наверное, это должно остаться на их совести. Для кого-то это, возможно, единственная возможность оформить ребёнка в определённую школу», — подчеркнула глава Национального родительского комитета.
Напомним, ранее отдельные регионы России пытались решить проблему с устройством детей в школы на уровне собственного законодательства. Однако, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это не привело к решению вопроса. Так, в Самарской области прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет для одних детей нарушает права других.
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