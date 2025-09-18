Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто

Как заявил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, такое требование ограничивает возможности использовать для семейных нужд тот же автомобиль. Предложено отменить норму по локализации. В противном случае, как отметил Корнеев, такие таксисты уйдут из отрасли.

Ранее стало известно, что цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

