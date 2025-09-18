Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто

В России требования о локализации такси не должны применяться к водителям, перевозящим пассажиров на личных машинах, сообщает ТАСС.

Водители отвергли автомобили, допущенные к работе в такси

Как заявил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, такое требование ограничивает возможности использовать для семейных нужд тот же автомобиль. Предложено отменить норму по локализации. В противном случае, как отметил Корнеев, такие таксисты уйдут из отрасли.

Ранее стало известно, что цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры