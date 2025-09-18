Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто
18 сентября 202506:33
В России требования о локализации такси не должны применяться к водителям, перевозящим пассажиров на личных машинах, сообщает ТАСС.
Как заявил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев, такое требование ограничивает возможности использовать для семейных нужд тот же автомобиль. Предложено отменить норму по локализации. В противном случае, как отметил Корнеев, такие таксисты уйдут из отрасли.
Ранее стало известно, что цены на такси взлетят в четыре раза из-за локализации машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто
- На российское ПО перешли более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний
- Вильфанд: Первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября
- СМИ: Россияне массово сталкиваются с просрочкой в магазинах
- Постпред РФ при ОЗХО: На Украине действует сеть химических лабораторий
- В России сверхприбыль банков могут обложить налогом
- СМИ: ЕС намерен отдать €170 млрд замороженных активов РФ Украине
- Лукашенко: Оппозиционер Статкевич не хочет выезжать из Белоруссии
- СМИ: Украине на зиму необходимо закупить газ на $1 млрд
- СМИ: В Чечне сняли кортеж из люксовых авто с инициалами Кадырова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru