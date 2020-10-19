В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал ввести в РФ электронные паспорта прививок, сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что это позволит не только контролировать ситуацию с прививками, но и напоминать им о наступлении времени очередной вакцинации, а также фиксировать в этой электронной карте медотводы и отказы от них.

Его предложения уже были направлены в Минздрав.

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН отметил, что вакцинация – личный выбор каждого человека, но пропаганды к ее отказу, по его мнению, быть не должно.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что массовая поставка вакцин от коронавирусной инфекции в России должна стартовать в конце ноября и в декабре.

Тем временем «Федералпресс» сообщает, что в Екатеринбурге родители массово отказываются от вакцинации детей от гриппа.

