В Госдуме предложили ввести электронные паспорта прививок
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал ввести в РФ электронные паспорта прививок, сообщает «Интерфакс».
Он уточнил, что это позволит не только контролировать ситуацию с прививками, но и напоминать им о наступлении времени очередной вакцинации, а также фиксировать в этой электронной карте медотводы и отказы от них.
Его предложения уже были направлены в Минздрав.
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН отметил, что вакцинация – личный выбор каждого человека, но пропаганды к ее отказу, по его мнению, быть не должно.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что массовая поставка вакцин от коронавирусной инфекции в России должна стартовать в конце ноября и в декабре.
Тем временем «Федералпресс» сообщает, что в Екатеринбурге родители массово отказываются от вакцинации детей от гриппа.
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