Дворкович: Пропаганды отказа от вакцинации быть не должно
Если доказана безопасность вакцины, то призывать к отказу от нее не следует, заявил в эфире НСН председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
Социальная сеть Facebook запретила публикации, которые агитируют за отказ от прививок.
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН отметил, что вакцинация – личный выбор каждого человека, но пропаганды к ее отказу, по его мнению, быть не должно.
«Конечно, прививки – вещь добровольная. Когда будут готовы эффективные вакцины, в том числе, и от коронавируса, люди будут принимать решение о вакцинации самостоятельно. Но если с медицинской точки зрения, с точки зрения безопасности и эффективности доказано, что препарат может способствовать преодолению пандемии, то люди должны относиться к этому ответственно. Пропаганды иного поведения быть не должно», – подчеркнул он.
Также Аркадий Дворкович в эксклюзивном интервью НСН отметил правильность решения московских властей частично отправить учеников и педагогов столичных школ на удаленку.
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