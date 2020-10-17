Дворкович: Пропаганды отказа от вакцинации быть не должно

«Конечно, прививки – вещь добровольная. Когда будут готовы эффективные вакцины, в том числе, и от коронавируса, люди будут принимать решение о вакцинации самостоятельно. Но если с медицинской точки зрения, с точки зрения безопасности и эффективности доказано, что препарат может способствовать преодолению пандемии, то люди должны относиться к этому ответственно. Пропаганды иного поведения быть не должно», – подчеркнул он.

Также Аркадий Дворкович в эксклюзивном интервью НСН отметил правильность решения московских властей частично отправить учеников и педагогов столичных школ на удаленку.

