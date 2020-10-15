Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации

Массовая поставка вакцин от коронавирусной инфекции в России должна стартовать приблизительно через полтора месяца - в конце ноября и в декабре. Такие сроки назвал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он выступил с докладом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как пояснил глава Минздрава, дополнительное время требуется для обеспечения в полном объёме контроля качества выпускаемого препарата и всего производственного цикла, отмечает RT.

Мурашко заверил, что прививки от коронавируса будут делать с обязательным учетом медицинских показаний. Для разных групп населения будут рекомендованы свои виды вакцин. На сегодня в стране зарегистрированы две вакцины, еще одна находится на подходе.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что третью вакцину от COVID-19 в России могут зарегистрировать через месяц.

