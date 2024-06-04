В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов после скандала с Бузовой

Соответствующее предложение депутат направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

По мнению Филатовой, сценический образ артиста должен соответствовать как мероприятию, так и публике.

Накануне Бузова попросила прощения после своего выступления в откровенном наряде на концерте в Уфе, который прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. Это произошло после появления новости о том, что следователи в Башкирии собирались изучить жалобы пользователей социальных сетей, которых возмутил откровенный наряд певицы, передает RT.

