В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов после скандала с Бузовой

После скандала из-за костюма певицы Ольги Бузовой депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести для артистов дресс-код для выступлений без возрастных ограничений, передает ТАСС.

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Соответствующее предложение депутат направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

По мнению Филатовой, сценический образ артиста должен соответствовать как мероприятию, так и публике.

Накануне Бузова попросила прощения после своего выступления в откровенном наряде на концерте в Уфе, который прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. Это произошло после появления новости о том, что следователи в Башкирии собирались изучить жалобы пользователей социальных сетей, которых возмутил откровенный наряд певицы, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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