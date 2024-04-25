Бузова потребовала у ТНТ дом за участие в «Доме-2»
Певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала у руководства телеканала ТНТ дом за участие в реалити-шоу «Дом-2». Об этом звезда заявила в программе «УТРО. ТНТ».
Бузова, которая участвовала в телепроекте в 2004-2008 годах, отметила, что должна была получить недвижимость, так как «построила любовь» во время шоу.
«Я пришла к вам с верой, надеждой и любовью. Любовь свою я построила. Почему я на это повелась? Говорили: "Построишь любовь — получишь дом"... Где мой дом?» — заявила певица.
Бузова подчеркнула, что в момент, когда в реалити разыгрывался дом, участница и ее возлюбленный Роман Третьяков были единственной парой на проекте.
Ранее Ольга Бузова стала ведущей реалити-шоу «Сокровища императора», пишет RT.
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