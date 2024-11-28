В Госдуме предложили увеличить размер семейной ипотеки до 18 млн рублей в Москве
В Госдуме предложили увеличить размер семейной ипотеки до 18 млн рублей в Москве, с инициативой выступили депутаты во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
Так, в столице, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях предлагается увеличить размер с 12 до 18 миллионов рублей, а в других регионах – с 6 до 9 миллионов, пишут «Известия».
По мнению депутатов, такая мера необходима для поддержки семей, которые сегодня не могут позволить себе комфортное жилье из-за роста цен.
При этом лимит для банков в рамках семейной ипотеки на 2025 год будет увеличен на 2,4 трлн рублей, при этом на текущий год неиспользованный банками лимит по семейной ипотеке составляет 390 млрд рублей. Об этом сообщил Минфин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на сегодняшний день в рамках семейной ипотеки действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, в том числе неиспользованный банками лимит. Указывается, что оператор программы «ДОМ.РФ» распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что льготная ипотека привела к тому, что большинство россиян не могут позволить себе покупку жилья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru