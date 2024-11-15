«Тупик и финансовая пирамида»: Крохин назвал ставку ипотеки в 24,8% запретительной

«Прямая ставка ипотеки у Сбербанка 24,8%, эффективная ставка превышает 40%. Это совершенно неподъемно, покупать недвижимость в таком случае – безумие. Не нужно брать такую ипотеку, в этом случае удорожание недвижимости происходит в несколько раз, это просто запретительная ставка, ипотеки нет. Сегодняшняя ситуация – закономерный итог политики правительства в сфере жилищного строительства. Это тупик, финансовая пирамида, когда удовлетворение потребностей населения в жилье идет только через один механизм – ипотеку. Есть другие механизмы, например, накопления граждан через систему кооперативов, предоставление арендного жилья и социального арендного жилья государством и муниципалитетами, как было в советское время и сейчас работает в европейских странах, таких как Финляндия и Германия», - сообщил он.

Как добавил собеседник НСН, льготная ипотека привела к рекордному повышению цен на недвижимость в Москве.

«Сама льготная ипотека подавалась, как великая забота о людях. Но все, включая Центральный банк, говорят о том, что она сделала жилье недоступным. В Москве и Московской области цены выросли в 2-2,5 раза. Покупка без ипотеки вообще стала невозможной, потому что очень дорого», - добавил он.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин рассказал «Радиоточке НСН», что несмотря на очень существенный рост ключевой ставки, россияне не стали отказываться от ипотеки. По его словам, в октябре 2024 года наблюдалось небольшое снижение выдачи ипотеки всего на 1-2%. Драйвером при этом осталась семейная ипотека.

