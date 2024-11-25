Сбербанк исчерпал лимиты по «Семейной ипотеке»
Сбербанк исчерпал лимиты по программе «Семейная ипотека», однако продолжает принимать заявки. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Отмечается, что подать заявку можно либо в офисе банка, либо на сайте «Домклик».
«Обращения о возможности выхода на сделку будут отработаны в плановом порядке после выделения нового лимита Правительством РФ или освобождении свободных слотов при отмене или переносе других сделок», - говорится в сообщении.
Также в Сбербанке добавили, что клиенты, записавшиеся на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство не планирует менять ставку 6% по программе «Семейная ипотека», и проблем с её финансированием нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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