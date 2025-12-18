В Ростовской области три человека погибли и девять пострадали при атаке БПЛА

Три человека погибли, девять пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Прошедшей ночью ударам подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в Батайске из-за БПЛА получили ранения семь человек, троих госпитализировали. Одного пострадавшего спасти не удалось.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 декабря в Ростовской области уничтожили три дрона ВСУ, отмечает РЕН ТВ.

