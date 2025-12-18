В Ростовской области три человека погибли и девять пострадали при атаке БПЛА
Три человека погибли, девять пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Прошедшей ночью ударам подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.
«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв.м», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, в Батайске из-за БПЛА получили ранения семь человек, троих госпитализировали. Одного пострадавшего спасти не удалось.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 18 декабря в Ростовской области уничтожили три дрона ВСУ, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области три человека погибли и девять пострадали при атаке БПЛА
- Трамп назвал американскую армию «самой мощной в мире»
- Россиян предостерегли от покупки кофе на маркетплейсах
- Футболист эквадорской «Барселоны» Пинейда погиб после нападения
- Первую железную дорогу построят в ЦАР
- В Волгодонске предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в людном месте
- В Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
- Вратарь «ПСЖ» Сафонов впервые отбил четыре удара в серии пенальти
- Над российскими регионами уничтожили 77 украинских беспилотников
- В четырех городах России с 1 января введут туристический налог
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru