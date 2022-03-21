В Госдуме предложили создать онлайн-базу данных об аналогах зарубежных лекарств

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил Минздраву создать электронную платформу, на которой будет представлена информация об отечественных аналогах зарубежных лекарств, передает ТАСС.

Отмечается, что подобная мера поможет не только пациентам, но и медицинским работникам оперативно принимать решения об эффективной замене препаратов при необходимости.