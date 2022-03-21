В Госдуме предложили создать онлайн-базу данных об аналогах зарубежных лекарств
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил Минздраву создать электронную платформу, на которой будет представлена информация об отечественных аналогах зарубежных лекарств, передает ТАСС.
Отмечается, что подобная мера поможет не только пациентам, но и медицинским работникам оперативно принимать решения об эффективной замене препаратов при необходимости.
При этом Огуль добавил, что на данный момент в стране контролируемая ситуация с обеспеченностью лекарствами.
В России не фиксируют скачков цент на жизненно необходимые медикаменты, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- В Совфеде призвали локализовать в России производство тетрапака
- Путин рассказал президенту Узбекистана о ситуации на Украине
- В России Telegram впервые стал популярнее WhatsApp
- Адвокат Meta утверждает, что в Facebook и Instagram теперь запрещена русофобия
- Более 70 человек пострадали в результате столкновения поездов в Тунисе
- В РЖД отменили термометрию и масочный режим в поездах и на вокзалах
- Магазины электроники в России стали отказываться от рассрочки
- Премьер Нидерландов заявил о полной зависимости ЕС от российской нефти
- Новак: Влияние отказа США от российской нефти будет незначительным
- В Госдуме предложили создать онлайн-базу данных об аналогах зарубежных лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru