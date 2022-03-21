В Госдуме предложили создать онлайн-базу данных об аналогах зарубежных лекарств

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил Минздраву создать электронную платформу, на которой будет представлена информация об отечественных аналогах зарубежных лекарств, передает ТАСС.

Отмечается, что подобная мера поможет не только пациентам, но и медицинским работникам оперативно принимать решения об эффективной замене препаратов при необходимости.

Индия сможет заменить ушедших производителей лекарств, заявил посол РФ в Нью-Дели

При этом Огуль добавил, что на данный момент в стране контролируемая ситуация с обеспеченностью лекарствами.

В России не фиксируют скачков цент на жизненно необходимые медикаменты, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
ТЕГИ:ЗдравоохранениеГосдумаЛекарства
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