Индия сможет заменить ушедших производителей лекарств, заявил посол РФ в Нью-Дели
Индийские фармацевтические компании могут стать заменой западных производителей на российском рынке. Об этом рассказал посол России в Нью-Дели Денис Алипов.
«Уход многих западных компаний с российского рынка - те ниши, которые освободились, на самом деле могут быть заняты индийскими компаниям во многих отраслях, в частности, в фармацевтике», - отметил дипломат он в эфире телеканала «Россия 24».
Алипов напомнил, что Индия давно сохраняет ведущие позиции на рынке дженериков - копий известных лекарств, которые не отличаются по своим качествам от оригиналов. Он также назвал страну «мировой аптекой».
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