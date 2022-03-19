Мурашко: В России нет скачков цен на жизненно необходимые лекарства

По словам министра, проблем с поставками препаратов в Россию также нет, сообщает NEWS.RU.

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — заявил Мурашко.

По его словам, приобретать лекарства и делать запас на три-шесть месяцев вперед не следует.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что те лекарства, которых сейчас нет в аптеках, есть у производителей, вскоре они появятся в продаже.

