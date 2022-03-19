Мурашко: В России нет скачков цен на жизненно необходимые лекарства
В России не фиксируют скачков цент на жизненно необходимые медикаменты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
По словам министра, проблем с поставками препаратов в Россию также нет, сообщает NEWS.RU.
«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — заявил Мурашко.
По его словам, приобретать лекарства и делать запас на три-шесть месяцев вперед не следует.
Ранее в эфире телеканала «Россия 24» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что те лекарства, которых сейчас нет в аптеках, есть у производителей, вскоре они появятся в продаже.
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