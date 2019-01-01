В Госдуме предложили снизить цены на детское питание
В Госдуме предложили ввести предельно допустимые цены на детское питание. Такой запрос депутат нижней палаты Василий Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет «РИА Новости».
По словам парламентария, для этого питание необходимо включить в перечень социально значимых товаров. В этот список входят говядина, свинина, баранина, курица, масло, яйца, мука, картофель, вермишель и ряд других продуктов.
По мнению депутата Власова, эта мера поспособствует снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, а в конечном итоге поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, отмечает РИА ФАН.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху в обязательном порядке оборудовать машины в системе каршеринга камерами для идентификации личности водителя. В письме министру парламентарий отметил, что число ДТП, произошедших с участием машин, предоставленных по системе каршеринга, остаётся достаточно большим.
Между тем, в ГИБДД захотели лишить злостных нарушителей правил дорожного движения права пользоваться каршерингом. Почему эта инициатива Госавтоинспекции не может быть реализована, в эфире НСН рассказал председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
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