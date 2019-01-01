В Госдуме предложили снизить цены на детское питание

По мнению депутата Власова, эта мера поспособствует снижению цены детского питания, что повлияет на материальное благополучие российских семей с маленькими детьми, а в конечном итоге поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, отмечает РИА ФАН.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху в обязательном порядке оборудовать машины в системе каршеринга камерами для идентификации личности водителя. В письме министру парламентарий отметил, что число ДТП, произошедших с участием машин, предоставленных по системе каршеринга, остаётся достаточно большим.

Между тем, в ГИБДД захотели лишить злостных нарушителей правил дорожного движения права пользоваться каршерингом. Почему эта инициатива Госавтоинспекции не может быть реализована, в эфире НСН рассказал председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

