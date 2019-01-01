«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей права на каршеринг
Глава общественного объединения рассказал НСН о неправомерности предложения Госавтоинспекции лишить злостных нарушителей права пользоваться каршерингом.
Госавтоинспекция собирается лишить злостных нарушителей правил дорожного движения права пользоваться каршерингом. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров. По его словам, для удобства каршеринговых компаний планируется создать единую базу данных о злостных нарушителях – её можно будет использовать для проверки будущих клиентов. Таким образом каршерингом запретят пользовать водителям, которые регулярно нарушают ПДД или были лишены водительских прав.
Инициатива ГИБДД идет в разрез с Кодексом об административных правонарушениях и не может быть принята, заявил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин (слушайте аудио).
«Это совершенно неправомерно с юридической точки зрения. Санкции для нарушителя правил дорожного движения предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях и им исчерпываются. Если человек отбыл наказание, уплатил штраф или истек срок лишения права управлять транспортным средством, все, потом еще год, и он считается не подвергавшимся административному наказанию. И какие-либо иные последствия, тем более гражданско-правовые, а здесь речь идет именно о заключении договора, совершенно неприемлемы и неуместны. На мой взгляд, предложения ГИБДД лежат в антиправовом русле, и поэтому приняты быть не могут», — сказал автоэксперт.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху в обязательном порядке оборудовать машины в системе каршеринга камерами для идентификации личности водителя. В письме министру парламентарий отметил, что число ДТП, произошедших с участием машин, предоставленных по системе каршеринга, остаётся достаточно большим.
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