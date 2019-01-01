«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей права на каршеринг

Госавтоинспекция собирается лишить злостных нарушителей правил дорожного движения права пользоваться каршерингом. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров. По его словам, для удобства каршеринговых компаний планируется создать единую базу данных о злостных нарушителях – её можно будет использовать для проверки будущих клиентов. Таким образом каршерингом запретят пользовать водителям, которые регулярно нарушают ПДД или были лишены водительских прав.

Инициатива ГИБДД идет в разрез с Кодексом об административных правонарушениях и не может быть принята, заявил в эфире НСН председатель общественного объединения «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин (слушайте аудио).