Астахов – о деле Голунова: Справедливость восторжествовала
Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Уголовное преследование Ивана Голунова прекратили за недоказанностью вины
Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о решении освободить журналиста «Медузы» Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналиста освободили из-под домашнего ареста во вторник, 11 июня.
Павел Астахов: «Главной новостью дня стало сообщение министра внутренних дел России Владимира Колокольцева о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста Ивана Голунова. Наверное, это самое ожидаемое событие, которое общественность, гражданское общество и многие-многие-многие ждали в течение нескольких последних дней. Сегодня утром приходили новости о том, что отпечатков пальцев и следов ДНК не обнаружено на изъятых пакетах. О том, что не обнаружено никаких следов наркотических и психотропных веществ в анализах, которые были взяты у подозреваемого журналиста. И всё это в совокупности, безусловно, давало основания органам предварительного расследования принять единственное законное решение – прекратить уголовное преследование. Наверное, тут подошла бы формулировка "за отсутствием состава преступления в действиях Ивана Голунова". Но выбрана другая – "за недоказанностью участия в совершении преступления". Тем не менее, решение законное и можно поздравить всех с тем, что справедливость восторжествовала», - заявил в эфире НСН Астахов.
В России меняется порядок выезда детей за границу
С 12 июня изменятся правила вывоза детей за рубеж. Так, со среды в силу вступит новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России. Теперь документы надо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.
Павел Астахов: «В России вступает в силу новый порядок выезда детей за границу. С 12 июня родители, опекуны или усыновители смогут подать заявление о несогласии на выезд ребёнка за рубеж в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. В этой связи стоит напомнить, что в России около 4 миллионов детей проживают в так называемых раздельных семьях. То есть, с отцом или матерью. А иногда и вообще без родителей. И во всех этих случаях могут возникать именно такие вопросы. Всегда очень жаль, что из-за конфликтов между бывшими супругами страдают дети», - подчеркнул собеседник НСН.
У неплательщиков алиментов будут изымать имущество, оформленное на других
В Государственную думу внесён законопроект, позволяющий изымать имущество неплательщиков алиментов даже в том случае, если оно официально не оформлено на них. Авторы инициативы подчёркивают, что неплательщики с целью уклонения от уплаты алиментов «не оформляют имущество в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета».
Павел Астахов: «В Госдуму поступил пакет законопроектов, которые, по задумке авторов, направлены на совершенствование механизма взыскания задолженности по алиментам. Так, одна из инициатив позволяет изымать имущество неплательщиков даже в том случае, если оно официально принадлежит другим людям. Такие предложения возникают потому, что у нас в стране очень остро стоит вопрос взыскания задолженности по алиментным обязательствам. Федеральная служба судебных приставов придумывает новые и новые подходы для решения этого жизненно важного вопроса: проводят конкурсы, акции, предают огласке и позору скрывающихся должников. Но, увы, их не становится меньше», - заключил Павел Астахов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.