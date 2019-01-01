Астахов – о деле Голунова: Справедливость восторжествовала

Павел Астахов: «Главной новостью дня стало сообщение министра внутренних дел России Владимира Колокольцева о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста Ивана Голунова. Наверное, это самое ожидаемое событие, которое общественность, гражданское общество и многие-многие-многие ждали в течение нескольких последних дней. Сегодня утром приходили новости о том, что отпечатков пальцев и следов ДНК не обнаружено на изъятых пакетах. О том, что не обнаружено никаких следов наркотических и психотропных веществ в анализах, которые были взяты у подозреваемого журналиста. И всё это в совокупности, безусловно, давало основания органам предварительного расследования принять единственное законное решение – прекратить уголовное преследование. Наверное, тут подошла бы формулировка "за отсутствием состава преступления в действиях Ивана Голунова". Но выбрана другая – "за недоказанностью участия в совершении преступления". Тем не менее, решение законное и можно поздравить всех с тем, что справедливость восторжествовала», - заявил в эфире НСН Астахов.

