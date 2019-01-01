Злостным нарушителям откажут в каршеринге

Злостным нарушителям правил дорожного движения в России хотят запретить пользоваться автомобилями каршеринга. С предложением выступил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров. По его мнению, такие водители угрожают общественной безопасности. По его словам, ведомство создаст единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов, пишут «Известия».

Предполагается, что каршеринг станет недоступен для тех, кто регулярно нарушает ПДД и хотя бы раз был лишен прав, передает РИА ФАН.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что обжалование штрафов ГИБДД сейчас похоже на пытку.



