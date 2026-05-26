Работодателям нравятся люди пенсионного и предпенсионного возраста, поэтому ограничения для них должны быть сняты, а в будущем следует перейти к роботизации на заводах, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



В ближайшие пять лет российский рынок труда в связи с выходом на пенсию покинут 11 миллионов человек. На их место должны прийти молодые работники, но из-за демографической ямы, наблюдавшейся в 1990-х и начале 2000-х, молодых кадров количественно меньше. При этом уже сейчас из-за дефицита людей на рынке труда у опытных сотрудников часто нет времени учить преемников. Об этой проблеме сообщили «Известия». Бессараб предложила свое решение.