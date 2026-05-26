В Госдуме предложили решить дефицит кадров роботами и пенсионерами

Автоматизация производства и сохранение сотрудников поможет избежать экономических последствий сокращения населения, заявила НСН Светлана Бессараб.

Работодателям нравятся люди пенсионного и предпенсионного возраста, поэтому ограничения для них должны быть сняты, а в будущем следует перейти к роботизации на заводах, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В ближайшие пять лет российский рынок труда в связи с выходом на пенсию покинут 11 миллионов человек. На их место должны прийти молодые работники, но из-за демографической ямы, наблюдавшейся в 1990-х и начале 2000-х, молодых кадров количественно меньше. При этом уже сейчас из-за дефицита людей на рынке труда у опытных сотрудников часто нет времени учить преемников. Об этой проблеме сообщили «Известия». Бессараб предложила свое решение.

«Я уверена, что нужно снять абсолютно все без исключения ограничения для работы пенсионеров. Сегодня предусмотрено увеличение пенсии, например, при продолжении работы в течение 5-10 лет. Но нужно сделать так, чтобы человек мог выбирать: работать и получать пенсию и продолжать ее повышать или нет. Ограничение в 3 ИПК для индексации пенсии работающих пенсионеров стоит поднять до 10 ИПК. Сейчас вопрос стоит о том, что работать необходимо всем. Более того, работодатели ценят работников предпенсионного и пенсионного возраста за ответственность, квалификацию, высокий профессионализм, сосредоточенность на результате работы. К тому же, они могут учить молодежь практическим навыкам», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что сама по себе демографическая яма не является чем-то страшным.

«Сегодня уже происходит быстрыми темпами роботизация производства. Если мы посмотрим на Китай, то мы можем наблюдать на севере Китая как целые заводы и фабрики переходят в режим роботизации, когда без света, без водоснабжения и канализации работают целые заводы в полной темноте. Фактически, станки выпускают товары самостоятельно. Роботизация — это будущее. Поэтому я не думаю, что мы рухнем в экономическом плане из-за демографической ямы. Все страны мира это переживают, но вместе с тем есть пути преодоления этих трудностей. Нужно брать лучшее от всех систем», — отметила она.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова объяснила НСН, кто в России может выступить скрытым резервом рабочей силы.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
