Пиар или обида? Зачем Филипп Киркоров подал в суд на СМИ
Игорь Трунов заявил НСН, что каким бы ни было решение суда, в выгоде останутся и Киркоров, и СМИ, выступающие ответчиком по делу.
Суд попросит СМИ выпустить опровержение, если будет доказано, что у Филиппа Киркорова нет долгов по оплате ЖКХ, на компенсацию артист может не рассчитывать, заявил НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Савеловский районный суд Москвы принял иск артиста Филиппа Киркорова к Telegram-каналу Shot и Life. Истец попросил признать порочащими его честь материалы, опубликованные СМИ, и взыскать с них по 521 тысячу рублей. Претензии связаны с публикациями о том, что певец якобы имеет долги по оплате ЖКХ. Киркоров утверждает, что информация не соответствует действительности. По его мнению, публикации могут создать негативный образ певца в глазах зрителей, желающих посетить его концерты. Артист хочет через суд обязать издания опубликовать опровержения. Трунов назвал это дело искусственным, но раскрыл вероятный итог суда.
«Странно, что он просит взыскать с каждого из изданий по 521 тысячи рублей, еще бы копейками закончил цифру... Вероятный итог – это частичное удовлетворение иска, признание сведений недостоверными, обязательство удалить и опровергнуть информацию. Возмещение вреда в том объеме, в котором просит истец, суд редко удовлетворяет. Поэтому маловероятно, что будет 521 тысяча. Нужно еще доказать объем вреда, а если это моральный вред, то доказать его крайне сложно. Если будет доказано, что СМИ легально где-то получили эти данные, вопрос остается открытым. Ключевой вопрос в том, был ли долг на самом деле. СМИ могут представить документ о том, что долг был. В таком случае позиция Киркорова слабеет, тогда и публикация может остаться. Если сведения непроверенные, источник странный, тогда, конечно, статью попросят удалить», - отметил он.
По его словам, любой исход устроит и Киркорова, и СМИ, так как это эффективная реклама.
«Также в иске заявлено, что были раскрыты личные данные. Что касается личных данных, это нарушает личную жизнь, если публикуются персональные данные. Здесь как раз может быть взыскана компенсация морального вреда. Также может дополнительно взыскаться штраф в пользу государства с юридического лица от 300 до 700 тысяч рублей, так как это уже серьезно. Но вероятность административной ответственности в этом случае невысока. При этом в выигрыше остаются все, потому что это реклама, уровень цитируемости, рейтинги СМИ поднимаются, как и Киркорова. Все в шоколаде по соотношению затрат и выигрыша от этого дела. Негативная реклама наиболее эффективна, это прочитают миллионы. Таких случаев очень много, когда проблема создается искусственно, когда иск подается тоже искусственно», - добавил собеседник НСН.
Адвокат Киркорова Роман Кузьмин рассказал Telegram-каналу «112», что работники изданий без согласия распространили личные данные артиста. В частности, в материалах указывалось количество и площадь его квартир, их стоимость и адреса.
