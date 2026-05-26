В МГУТУ рассказали, как Шолохов помог Хемингуэю
Авторитет Михаила Шолохова был признан во всем мире, заявила НСН Наталия Котовчихина.
Писатель Михаил Шолохов был настолько уважаем, что его мнение позволило продвинуться американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, рассказала профессор МГУТУ, доктор филологических наук, директор международного научно-методического центра изучения литературного наследия М. А. Шолохова Наталия Котовчихина в пресс-центре НСН.
24 мая 1905 года родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. В 1965 году он получает Нобелевскую премию по литературе. Котовчихина подчеркнула, что свой авторитет писатель использовал, в том числе, для помощи коллегам.
«Конференция, которую мы провели в этом году, охватила большое количество регионов. У нас молодой журналист из Татарстана выступает с замечательными докладами. В этом году он рассказал, как Михаил Александрович вложил свою душу, чтобы продвинуть роман Хемингуэя “По ком звонит колокол”. Казалось бы, зарубежный писатель, далекий от мира Шолохова. Но Шолохов знал литературу блестяще, и литераторы во всем мире его знали. Неслучайно он был почётным профессоров в разных государствах — в Великобритании, США, Швеции. После вручения Нобелевской премии по литературе Михаил Александрович встречался со студентами. Они задавали ему много вопросов, в том числе, кто он по национальности: украинец, казак, русский? Он засмеялся и сказал: “Вы знаете, у моих приятелей есть маленький сынок. Когда его спрашивают, чей он – папин или мамин — он говорит, что “я всешний”. Вот и я всешний”. И это было так: он был “всешний” не только по национальному признаку, но и по признаку близости к нему людей разных национальностей», — отметила она.
Ранее Котовчихина объяснила в пресс-центре НСН, чем Шолохов интересен для молодежи.
