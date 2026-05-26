Писатель Михаил Шолохов был настолько уважаем, что его мнение позволило продвинуться американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, рассказала профессор МГУТУ, доктор филологических наук, директор международного научно-методического центра изучения литературного наследия М. А. Шолохова Наталия Котовчихина в пресс-центре НСН.

24 мая 1905 года родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. В 1965 году он получает Нобелевскую премию по литературе. Котовчихина подчеркнула, что свой авторитет писатель использовал, в том числе, для помощи коллегам.