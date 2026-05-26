Профессор филологии объяснила, чем Шолохов интересен для молодежи
Молодые люди понимают величину писателя Шолохова, заявила в пресс-центре НСН Наталия Котовчихина.
Писатель Михаил Шолохов пропускал через свое сердце все драматические процессы, свидетелем которых он был, а молодежь заново открывает его творчество и признает ее величие, рассказала профессор МГУТУ, доктор филологических наук, директор международного научно-методического центра изучения литературного наследия М. А. Шолохова Наталия Котовчихина в пресс-центре НСН.
Писатель Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года. Котовчихина объяснила, почему его творчество актуально и по сей день.
«Только что прошла конференция “Творчество Михаила Шолохова в современном мире”. Она была посвящена столетию со дня выхода в свет первых сборников рассказов Шолохова “Лазоревая степь” и “Донские рассказы”. Событие большое, и многие для себя, как ни странно, заново открыли эти сборники. И увидели, как Михаил Александрович, будучи совсем молодым человеком, сумел увидеть, прочувствовать и даже предсказать будущее. Он не был Вангой, он был человеком, блестяще знавшим историю. И сложные, драматические процессы, которые происходили, он пропускал через свое сердце. Он неслучайно говорил: “Все мои произведения были написаны кровью моего сердца”. Это было так, и мы это помним, и ежегодно убеждаемся в этом. И молодежь понимает, какой величины был Шолохов. В наших мероприятиях участвуют и школы кластера непрерывного казачьего образования, и общеобразовательные. Учителя, а в школах кластера это ещё и офицеры воспитатели, очень хорошо знают творчество Шолохова», — подчеркнула она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов анонсировал в пресс-центре НСН постановку «Тихого Дона» в Театре Наций.
