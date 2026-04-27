«Как кадровый голод влияет на рынок труда — мы все имели возможность наблюдать в 2024 году. Сроки и стоимость подбора персонала взлетели в небеса. Само отношение к рекрутингу изменилось — он стал непрерывным. Работодатели удерживали людей от увольнений и наращивали пакеты льгот и компенсаций. Среди соискателей преобладали работающие (а не безработные) граждане, которые искали лучших условий труда (прежде всего по зарплате). Зарплаты росли ускоренными темпами», - отметила она.

На этом фоне работодатели все чаще делают выбор в пользу соискателей 40+, которые переходят из сферы самозанятых, а также активно привлекают молодежь.

«Под скрытыми резервами рабочей силы сегодня можно рассматривать, например, работающих по «черным» и «серым» схемам и часть самозанятых (особенно 40+) — чем ближе к пенсии, тем выше запрос на официальный характер трудоустройства с соцгарантиями и налоговыми отчислениями в фонды. Также можно делать акцент на работающих неполный, сокращенный день. На рынке труда вакансий и резюме на неполную занятость в последнее время стало больше. Скрытым резервом можно считать представителей профессий и специальностей, поддающихся относительно простой цифровизации (в том числе с использованием ИИ). О сокращениях из-за ИИ речи пока не идет, но найм на начальные позиции, позиции с рутинными простыми функциями заметно сократился. Нужно сказать и о классической группе, относимой к резервам рабочей силы, — о молодежи. Согласно прогнозам Росстата, численность молодежи с 2026 начинает прирастать», - рассказала собеседница НСН.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что подросток может заработать 50-60 тысяч рублей, если работает по 6-7 часов четыре дня в неделю.

