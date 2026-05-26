Ученый раскрыла, что ждет Петербург до конца XXI века из-за таяния ледника

Мария Ананичева в беседе с НСН успокоила жителей Санкт-Петербурга, отметив, что речь о каких-то наводнениях в ближайшие 200 лет точно не идет.

До конца XXI века Санкт-Петербургу не угрожают наводнения и потопы, максимум до конца XXI уровень воды в море из-за таяния ледника Судного дня повысится на 6 сантиметров. Об этом НСН рассказала научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.

Ледник Судного дня в Антарктиде постепенно разрушается, что в будущем может привести к масштабному потопу, и Петербург окажется в зоне риска. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев, пишет 360.ru. Также он отметил, что из-за глобального потепления лед в Антарктиде тает, и если уровень воды в океане поднимется хотя бы на метр, то может случится глобальное наводнение. Ананичева раскрыла, какие прогнозы наиболее реальны.

«Санкт-Петербургу до конца XXI века ничего не угрожает. Ледник Судного дня – это огромный шельфовый ледник, лежащий ниже уровня океана, и он принадлежит к части Западной Антарктиды. Таким образом он как бы подпирает западно-антарктический ледниковый покров снизу. Сейчас он очень сильно тает. Опасность в том, что если он растает, это может вызвать цепную реакцию, и тогда действительно будет разрушение уже наземного ледникового покрова. Это может привести к повышению уровня моря до трех метров. Но если Ледник Судного дня растает сам по себе, это будет повышение не более чем 60 сантиметров. Такие расчеты имеют большой диапазон ошибки от 200 лет до 2000 лет. То есть в ближайшее время, когда он может растаять это 200 лет и повышение уровня моря будет до 60 см, а не на три метра», - уточнила она.

По ее словам, Петербург, фактически, в безопасности, однако есть риск в повышении грунтовых вод, за чем стоит тщательно следить и адаптировать под это инфраструктуру.

«По прогнозам нашего поколения, то есть людей, живущих до конца XXI века, таяние этого ледника приведет к повышению уровня моря на 6 сантиметров максимум до конца XXI века. Петербург хорошо защищен различными укреплениями, дамбами. Однако гидрогеологи считают, что потепление климата и хотя бы какой-то подъем уровня океана может привести к подъему грунтовых вод в области этих защитных сооружений. Поэтому за ними надо очень сильно следить и адаптировать к современным реалиям, то есть к потеплению климата и повышению уровня океана», - уточнила она.

Ранее стало известно, что крупнейший айсберг А23а почти полностью разрушился во время дрейфа в Южном океане. Об этом заявили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

