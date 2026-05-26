Ученый раскрыла, что ждет Петербург до конца XXI века из-за таяния ледника
Мария Ананичева в беседе с НСН успокоила жителей Санкт-Петербурга, отметив, что речь о каких-то наводнениях в ближайшие 200 лет точно не идет.
До конца XXI века Санкт-Петербургу не угрожают наводнения и потопы, максимум до конца XXI уровень воды в море из-за таяния ледника Судного дня повысится на 6 сантиметров. Об этом НСН рассказала научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.
Ледник Судного дня в Антарктиде постепенно разрушается, что в будущем может привести к масштабному потопу, и Петербург окажется в зоне риска. Об этом заявил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев, пишет 360.ru. Также он отметил, что из-за глобального потепления лед в Антарктиде тает, и если уровень воды в океане поднимется хотя бы на метр, то может случится глобальное наводнение. Ананичева раскрыла, какие прогнозы наиболее реальны.
«Санкт-Петербургу до конца XXI века ничего не угрожает. Ледник Судного дня – это огромный шельфовый ледник, лежащий ниже уровня океана, и он принадлежит к части Западной Антарктиды. Таким образом он как бы подпирает западно-антарктический ледниковый покров снизу. Сейчас он очень сильно тает. Опасность в том, что если он растает, это может вызвать цепную реакцию, и тогда действительно будет разрушение уже наземного ледникового покрова. Это может привести к повышению уровня моря до трех метров. Но если Ледник Судного дня растает сам по себе, это будет повышение не более чем 60 сантиметров. Такие расчеты имеют большой диапазон ошибки – от 200 лет до 2000 лет. То есть в ближайшее время, когда он может растаять – это 200 лет и повышение уровня моря будет до 60 см, а не на три метра», - уточнила она.
По ее словам, Петербург, фактически, в безопасности, однако есть риск в повышении грунтовых вод, за чем стоит тщательно следить и адаптировать под это инфраструктуру.
«По прогнозам нашего поколения, то есть людей, живущих до конца XXI века, таяние этого ледника приведет к повышению уровня моря на 6 сантиметров максимум до конца XXI века. Петербург хорошо защищен различными укреплениями, дамбами. Однако гидрогеологи считают, что потепление климата и хотя бы какой-то подъем уровня океана может привести к подъему грунтовых вод в области этих защитных сооружений. Поэтому за ними надо очень сильно следить и адаптировать к современным реалиям, то есть к потеплению климата и повышению уровня океана», - уточнила она.
Ранее стало известно, что крупнейший айсберг А23а почти полностью разрушился во время дрейфа в Южном океане. Об этом заявили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
