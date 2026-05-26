Поверенный Чехии прибыл в МИД России по поводу задержания митрополита Илариона
В связи с задержанием митрополита Илариона в МИД России прибыл временный поверенный Чехии. Об этом сообщило РИА Новости.
Уточняется, что к зданию министерства подъехал автомобиль чешского дипломата.
Напомним, митрополит РПЦ Иларион был задержан в Карловых Варах. Утверждается, что в его автомобиле были найдены наркотические вещества, однако священнослужитель отрицает свою вину в незаконном хранении наркотиков.
В МИД России заявили, что инцидент с задержанием митрополита Илариона — это срежиссированная провокация, сообщает RT.
В ведомстве также потребовали немедленно освободить митрополита Илариона.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пиар или обида? Киркоров подал в суд на СМИ из-за статей о долгах за ЖКХ
- В МГУТУ рассказали, как Шолохов помог Хемингуэю
- Поверенный Чехии прибыл в МИД России по поводу задержания митрополита Илариона
- Ученый раскрыла, что ждет Петербург до конца XXI века из-за таяния ледника
- Профессор филологии объяснила, чем Шолохов интересен для молодежи
- Актер Глеб Калюжный завершил службу в армии
- Шолохов анонсировал постановку «Тихого Дона» в Театре Наций
- В Госдуме предложили решить дефицит кадров роботами и пенсионерами
- Внук писателя Шолохова рассказал, как провели день памяти его деда
- Полиция задержала похитителей икон из российских храмов