Поверенный Чехии прибыл в МИД России по поводу задержания митрополита Илариона

В связи с задержанием митрополита Илариона в МИД России прибыл временный поверенный Чехии. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что к зданию министерства подъехал автомобиль чешского дипломата.

Митрополита Илариона освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией

Напомним, митрополит РПЦ Иларион был задержан в Карловых Варах. Утверждается, что в его автомобиле были найдены наркотические вещества, однако священнослужитель отрицает свою вину в незаконном хранении наркотиков.

В МИД России заявили, что инцидент с задержанием митрополита Илариона — это срежиссированная провокация, сообщает RT.

В ведомстве также потребовали немедленно освободить митрополита Илариона.

ФОТО: © РИА Новости, Владимир Федоренко
