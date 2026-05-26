Внук Шолохова рассказал, как писатель спас казаков от геноцида
Творчество и гражданская позиция Михаила Шолохова позволили сохранить казачество в лучшем виде, чем могло бы быть, заявил в пресс-центре НСН Александр Шолохов.
Писатель Михаил Шолохов никогда не забывал о своих земляках и дошел до первых лиц СССР, чтобы защитить их от репрессий, а интерес к его произведениям помог остановить геноцид казаков, рассказал в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
24 мая 1905 года родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. В 1965 году он получает Нобелевскую премию по литературе. Однако Шолохов считает, что у писателя было куда более важное достижение.
«”Тихий Дон” — это энциклопедия казачьей жизни, но только с одной стороны. Всей своей жизнью Михаил Александрович помогал своим землякам: в станице появились дороги, мост, аэропорт, водопровод, электростанция еще в 1920-х годах — это все благодаря ему, можно сказать, что его подарки. А если говорить о влиянии его творчества, о том же самом “Тихом Доне”, то казачество в значительной степени сохранилось благодаря его книгам. У него была активная позиция, когда он выходил на таких людей, как Николай Ежов (глава НКВД в 1936-1938 годах, один из главных организаторов массовых репрессий в 1937-1938 годах. — Прим. НСН), Лаврентий Берия (глава НКВД в 1938-1945 годах. — Прим. НСН) и Иосиф Сталин (глава СССР с 1924 по 1953 год. — Прим. НСН) с требованием защитить своих соотечественников. Теперь это признанный факт, что на Дону происходил геноцид казачьего населения. Если бы не его обращения и тот интерес и внимание к казачьим землям, которые благодаря шолоховским произведениям, переводам, пусть и неважным, пошедших по всему миру, то казачество в том состоянии, в котором оно сохранилось после Гражданской войны и 1930-х годов, сегодня бы не было таким», — подчеркнул он.
Ранее профессор МГУТУ, доктор филологических наук, директор международного научно-методического центра изучения литературного наследия М. А. Шолохова Наталия Котовчихина в пресс-центре НСН рассказала, как Шолохов помог американскому писателю Хемингуэю.
