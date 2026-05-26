Писатель Михаил Шолохов никогда не забывал о своих земляках и дошел до первых лиц СССР, чтобы защитить их от репрессий, а интерес к его произведениям помог остановить геноцид казаков, рассказал в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.



24 мая 1905 года родился писатель Михаил Александрович Шолохов, известный такими произведениями как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину» и многими другими. В 1965 году он получает Нобелевскую премию по литературе. Однако Шолохов считает, что у писателя было куда более важное достижение.